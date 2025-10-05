Кабмин утвердил перевод ряда услуг по газификации в электронный вид
Правительство РФ утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид, мера будет действовать с марта следующего года, сообщается на сайте кабмина.
Россияне смогут заключать договоры на поставку газа и техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде с 1 марта 2026 г. Сделать это можно через портал «Госуслуги», портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации, но для этого потребуется электронная подпись.
Возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или МФЦ остается.
Отмечается, что мера позволит сделать услугу комплексной и реализовывать ее по принципу «одного окна», а процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан. Ранее в электронном виде можно было оформить только заявку на подключение к газоснабжению, напомнили в кабмине.