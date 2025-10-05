Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кабмин утвердил перевод ряда услуг по газификации в электронный вид

Ведомости

Правительство РФ утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид, мера будет действовать с марта следующего года, сообщается на сайте кабмина.

Россияне смогут заключать договоры на поставку газа и техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде с 1 марта 2026 г. Сделать это можно через портал «Госуслуги», портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации, но для этого потребуется электронная подпись.

Возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или МФЦ остается.

Отмечается, что мера позволит сделать услугу комплексной и реализовывать ее по принципу «одного окна», а процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан. Ранее в электронном виде можно было оформить только заявку на подключение к газоснабжению, напомнили в кабмине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её