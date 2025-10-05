Газета
Главная / Общество /

Погиб бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев

Ведомости

В Москве погиб бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Леонтьев умер в возрасте 87 лет вечером 4 октября. Предварительно, он покончил с собой.

В оперативных службах уточнили, что его тело обнаружили на Молодогвардейской улице.

Леонтьев работал в издательстве «Правда» с 1971 г. Свою карьеру он начинал с должности заместителя начальника производственного отдела. В 1984 г. возглавил издательство и продолжал руководить им после преобразования во ФГУП «Пресса».

