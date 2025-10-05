В китайской провинции Гуандун из-за тайфуна эвакуировали 150 000 человек

По данным агентства Xinhua, 151 352 человека были эвакуированы к вечеру 4 октября. Сообщалось, что тайфун «Матмо» двигается со скоростью примерно 25 км в час и обрушится на сушу около полудня 5 октября в виде мощного урагана. Перед приближением стихии в городе Чжаньцзян были полностью прекращены занятия в учебных учреждениях, остановлено производство и отменено движение транспорта, а с утра 5 октября все автомагистрали были закрыты для движения.