В китайской провинции Гуандун из-за тайфуна эвакуировали 150 000 человек

Ведомости

В связи с приближением тайфуна «Матмо» власти эвакуировали более 150 000 жителей китайской провинции Гуандун, тайфун после этого обрушился на побережье уезда Сюйвэнь.

По данным агентства Xinhua, 151 352 человека были эвакуированы к вечеру 4 октября. Сообщалось, что тайфун «Матмо» двигается со скоростью примерно 25 км в час и обрушится на сушу около полудня 5 октября в виде мощного урагана. Перед приближением стихии в городе Чжаньцзян были полностью прекращены занятия в учебных учреждениях, остановлено производство и отменено движение транспорта, а с утра 5 октября все автомагистрали были закрыты для движения.

«Матмо» в итоге обрушился на восточное побережье уезда Сюйвэнь города Чжаньцзян около 14:50 (9:50 мск), сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). В момент выхода на сушу максимальная скорость ветра достигала 42 м/с. По прогнозу метеорологов, наиболее сильные последствия ветра и дождя будут ощущаться на юго-западе провинции Гуандун и севере провинции Хайнань.

4 октября в связи с приближением тайфуна Китайское метеорологическое управление (CMA) активировало 2-й уровень экстренного реагирования, а Центральная метеорологическая обсерватория объявила самый высокий красный уровень тревоги.

