Умер социолог Алексей Рощин
Политтехнолог и социолог Алексей Рощин скончался на 59 году жизни. Об этом сообщил президент Центра политических технологий Борис Макаренко на своей странице в соцсети Facebook
«Печальная новость: умер Алексей Рощин. Немало лет назад он работал у нас в ЦПТ. Очень талантливый социолог, очень креативный человек, блестящее перо», – написал Макаренко.
Рощин был выпускником факультета психологии МГУ. С 1999 г. занимался политическим консалтингом, работал в области промышленной социологии. Являлся ведущим экспертом ЦПТ. Специализировался на выборах, избирательных технологиях и социальной психологии.