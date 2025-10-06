Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер социолог Алексей Рощин

Ведомости

Политтехнолог и социолог Алексей Рощин скончался на 59 году жизни. Об этом сообщил президент Центра политических технологий Борис Макаренко на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Печальная новость: умер Алексей Рощин. Немало лет назад он работал у нас в ЦПТ. Очень талантливый социолог, очень креативный человек, блестящее перо», – написал Макаренко.

Рощин был выпускником факультета психологии МГУ. С 1999 г. занимался политическим консалтингом, работал в области промышленной социологии. Являлся ведущим экспертом ЦПТ. Специализировался на выборах, избирательных технологиях и социальной психологии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь