В России предложили маркировать чипсы и газировку из-за их вреда для здоровья
Продукты, в которых содержание сахара и трансжиров находится на высоком уровне, нужно маркировать, предупреждая покупателей о риске их употребления для здоровья, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Для этого можно использовать красные, желтые и зеленые ценники в зависимости от степени вреда товара.
«Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы, – это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде», – сказал Гриб.
По его словам, красный цвет ценника подойдет для тех продуктов, употреблять которые нежелательно, «можно есть один – два раза в год». Товары под желтыми ценниками также не рекомендуется употреблять, в особенности детям. Зеленым цветом Гриб предложил маркировать те продукты, которые безопасны и полезны для несовершеннолетних россиян.
Кроме того, замсекретаря ОП России отметил, что для вредных товаров нужна соответствующая пометка, которая, например, ставится на сигареты или алкоголь. Он предложил предупреждать граждан о том, что такая продукция «приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ». С помощью ценников и пометок, по мнению Гриба, также нужно информировать россиян о вреде определенных видов детских игрушек, вызывающих аллергические реакции.