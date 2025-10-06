В России предложили маркировать чипсы и газировку из-за их вреда для здоровья

Кроме того, замсекретаря ОП России отметил, что для вредных товаров нужна соответствующая пометка, которая, например, ставится на сигареты или алкоголь. Он предложил предупреждать граждан о том, что такая продукция «приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ». С помощью ценников и пометок, по мнению Гриба, также нужно информировать россиян о вреде определенных видов детских игрушек, вызывающих аллергические реакции.