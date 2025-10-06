Газета
Главная / Общество /

В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита

Ведомости

Метеорит крупного размера упал в Яванском море на побережье Индонезии. После этого на месте падения произошла яркая вспышка и громкий взрыв, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).

По данным издания, 5 октября метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон в 18:35-18:39 (14:35 и 14:39 мск). Падение объекта в Яванское море подтвердили очевидцы события и кадры с камер видеонаблюдения.

Вспышка и взрыв при этом не угрожают населению, уточнил один из астрономов BRIN. В агентстве также подчеркнули, что после падения метеорита эксперты выявили сильные толчки.

