В Яванском море в Индонезии произошел взрыв после падения метеорита
Метеорит крупного размера упал в Яванском море на побережье Индонезии. После этого на месте падения произошла яркая вспышка и громкий взрыв, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на данные Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN).
По данным издания, 5 октября метеорит зафиксировали над городами Кунинган и Чиребон в 18:35-18:39 (14:35 и 14:39 мск). Падение объекта в Яванское море подтвердили очевидцы события и кадры с камер видеонаблюдения.
Вспышка и взрыв при этом не угрожают населению, уточнил один из астрономов BRIN. В агентстве также подчеркнули, что после падения метеорита эксперты выявили сильные толчки.