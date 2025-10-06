СК потребовал заочно арестовать главреда «Дождя» Дзядко
Следственный комитет (СК) потребовал заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь
Ходатайство было зарегистрировано судом в понедельник, 6 октября. Дзядко вменяется уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По этой статье Дзядко грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. управление СК по Москве возбудило в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Кроме уклонения от статуса иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии).