СК потребовал заочно арестовать главреда «Дождя» Дзядко

Следственный комитет (СК) потребовал заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь (организация признана нежелательной на территории РФ) » Тихона Дзядко (считается в России иноагентом). Об этом сообщается в материалах дела в Головинском суде Москвы.

Ходатайство было зарегистрировано судом в понедельник, 6 октября. Дзядко вменяется уклонение от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По этой статье Дзядко грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. управление СК по Москве возбудило в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Кроме уклонения от статуса иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии).

