СК потребовал заочно арестовать главреда «Дождя» Дзядко

Ранее Дзядко был объявлен в розыск. В июле 2025 г. управление СК по Москве возбудило в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Кроме уклонения от статуса иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии).