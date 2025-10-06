Суд обратил в доход государства земельный участок Ходорковского

В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов Ходорковского арестовали. По итогам года с состоянием $15,2 млрд он занял первое место в первом рейтинге русского Forbes. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери.