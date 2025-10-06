Газета
Суд обратил в доход государства земельный участок Ходорковского

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства земельный участок Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом), зарегистрированный на Владимира Дубова, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет про участок в подмосковной Жуковке. По данным приставов, он на самом деле принадлежит Ходорковскому, хотя и зарегистрирован на Дубова. Участок, по их словам, был куплен на средства, полученные преступным путем.

Земельный участок конфисковали в уплату долгов, числящихся на Ходорковском и бывшем главе «Менатепа» Платоне Лебедеве.

В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов Ходорковского арестовали. По итогам года с состоянием $15,2 млрд он занял первое место в первом рейтинге русского Forbes. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери.

Сейчас он проживает за границей.

Дубов в 2012 г. был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных из бюджета на строительство жилья для военнослужащих. В настоящий момент, он также проживает за границей.

