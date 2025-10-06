МВД ответило на жалобы о технических дефектах в загранпаспортах
Информация в СМИ о якобы технических дефектах в заграничных паспортах, из-за которых россиянам отказали в пересечении границ, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», – написала она.
Волк также напомнила, что, согласно Федеральному закону от 13.06.2023 г. № 212-ФЗ, особенности в заполнении полей документа не являются причиной для признания паспорта недействительным. Официальный представитель МВД вместе с тем рекомендовала гражданам при получения загранпаспорта тщательно проверять, верны ли внесенные сведения.
6 октября Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию загранпаспорта, в котором текст написан не под графами, а прямо на них. По сведениям канала, туристы якобы не смогли пересечь границы Турции, ОАЭ и Таиланда. На паспортном контроле россиянам сказали, что такие документы недействительны.