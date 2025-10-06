МВД ответило на жалобы о технических дефектах в загранпаспортах

6 октября Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию загранпаспорта, в котором текст написан не под графами, а прямо на них. По сведениям канала, туристы якобы не смогли пересечь границы Турции, ОАЭ и Таиланда. На паспортном контроле россиянам сказали, что такие документы недействительны.