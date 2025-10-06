Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД ответило на жалобы о технических дефектах в загранпаспортах

Ведомости

Информация в СМИ о якобы технических дефектах в заграничных паспортах, из-за которых россиянам отказали в пересечении границ, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам», – написала она.

Волк также напомнила, что, согласно Федеральному закону от 13.06.2023 г. № 212-ФЗ, особенности в заполнении полей документа не являются причиной для признания паспорта недействительным. Официальный представитель МВД вместе с тем рекомендовала гражданам при получения загранпаспорта тщательно проверять, верны ли внесенные сведения.

6 октября Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию загранпаспорта, в котором текст написан не под графами, а прямо на них. По сведениям канала, туристы якобы не смогли пересечь границы Турции, ОАЭ и Таиланда. На паспортном контроле россиянам сказали, что такие документы недействительны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте