Росавиация ограничила работу аэропортов Сочи и Геленджика
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Сочи и Геленджике. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
За ночь силы ПВО сбили 184 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Наибольшее число сбитых беспилотников пришлись на Курскую (62), Белгородскую (31) и Нижегородскую (30) области.