Арестовича переобъявили в розыск в России
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был переобъявлен в розыск в России. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ.
В карточке указано, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса (УК) России.
6 октября российская журналистка Ксения Собчак опубликовала интервью с Арестовичем, в котором он сказал, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и республики Крым без формального признания. «Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР», – отметил он.
В феврале 2024 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о российской армии).