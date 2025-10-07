Жителя Подольска задержали за призывы атаковать Москву

ГСУ СК по Московской области возбудило головное действие по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Жителю Подольска грозит до семи лет лишения свободы. Он признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.