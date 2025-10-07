Жителя Подольска задержали за призывы атаковать Москву
Жителя Подольска арестовали за призывы вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать гражданскую инфраструктуру Москвы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным следствия, мужчина писал про атаки в публичных проукраинских Telegram-каналах. Он призвал ВСУ наносить бомбить гражданскую инфраструктуу и предприятия оборонно-промышленного комплекса для устрашения населения и воздействия на ход спецоперации.
ГСУ СК по Московской области возбудило головное действие по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Жителю Подольска грозит до семи лет лишения свободы. Он признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ЦОС ФСБ призвали россиян к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий.
16 сентября российские спецслужбы задержали 22-летнего жителя Севастополя за комментарий в проукраинском Telegram-канале с призывом атаковать Крымский мост. Его подозревают в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, а также в оправдании терроризма в интернете.