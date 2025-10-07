Россиянку освободили из рабства в Мьянме
Гражданка России, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Об этом сообщает посольство РФ в Таиланде.
Дипмиссия отмечает, что в странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, занимающаяся вербовкой иностранцев, в том числе граждан России, под видом трудоустройства в Таиланде. После «онлайн-собеседования» жертв приглашают в Бангкок, откуда их нелегально переправляют в Мьянму в обход официальных пунктов пропуска.
«В такую активность была вовлечена и гражданка РФ Д. Т. Очирнимаева, прибывшая в Таиланд по приглашению «работодателя», после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном колл-центре», – уточнили в посольстве.
Поясняется, что освобождение россиянки стало результатом скоординированных действий таиландских и мьянманских правоохранительных органов.
В опубликованном на Telegram-канале дипмиссии видео заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин сообщил, что 8 октября российские дипломаты доставят женщину в аэропорт Бангкока для возвращения в Россию. В ролике освобожденная россиянка поблагодарила МИД России за помощь и содействие в возвращении домой.