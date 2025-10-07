Суд оштрафовал блогера за пропаганду нетрадиционных отношений
Мировой судья участка №87 района Бибирево в Москве назначил блогеру Илье Костякову штрафы общей суммой в 750 000 руб. за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Его обвиняли по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил Костякову наказание в виде штрафов в 150 000 руб. по каждому из пяти правонарушений.
Впервые на Костякова обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 6 августа. Тогда она выложила в своей Telegram-канал видео блогера из соцсети TikTok, в котором он говорит, что «жители блокадного Ленинграда три года прожили без бабл-ти». Мизулина назвала подобные высказывания кощунством, а также заявила, что подобные шутки недопустимы. Тогда же глава Лиги безопасного интернета рассказала, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку.
Уже 8 августа Мизулина сообщила, что сотрудники полиции задержали Костякова в Москве. Тогда, по ее информации, правоохранительные органы проводили в его отношении проверку по статье о реабилитации нацизма.
25 августа Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ сообщал, что Бутырский межрайонный следственный отдел ведомства по Северо-Восточному административному округу Москвы расследует дело в отношении блогера.
Его обвинили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей).
По версии следствия, Костяков разместил в соцсети видеозапись, которая содержит информацию об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны. По данным СК, в ходе допроса обвиняемый признал вину.