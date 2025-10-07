Суд оштрафовал блогера за пропаганду нетрадиционных отношений

Впервые на Костякова обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 6 августа. Тогда она выложила в своей Telegram-канал видео блогера из соцсети TikTok, в котором он говорит, что «жители блокадного Ленинграда три года прожили без бабл-ти». Мизулина назвала подобные высказывания кощунством, а также заявила, что подобные шутки недопустимы. Тогда же глава Лиги безопасного интернета рассказала, что обратилась в МВД с просьбой провести проверку.