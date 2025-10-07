ДУМ запретило курьерам-мусульманам перевозить нехаляльные продукты

В случае если в грузе содержатся и дозволенные, и нехаляльные продукты, но преобладают халяльные, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни, уточнили в совете ДУМа. Если же неизвестно, к какой категории относится груз, перевозка разрешена.