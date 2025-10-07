В Москве запустят пилотные проекты по расселению ветхих домов в рамках КРТ
В Москве запланировали новую схему переселения жителей ветхих домов, которые не вошли в программу реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. Переселение в рамках комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки коснется Таганского района и района Черемушки.
«Москвичи, проживающие в ветхих домах, не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Планируются к запуску два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы», – приводятся в публикации слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
По данным департамента, в проектах преимущественно поучаствуют дома, жители которых сами хотели войти в программу реновации. Приоритет также будут иметь постройки, признанные непригодными для проживания. Решение будет приниматься с помощью голосования собственников и нанимателей по договору социального найма.
Столичные власти отмечают, что вместо ветхих домов на выбранных территориях будут располагаться «современные комфортные кварталы с обновленной средой для жизни, работы и отдыха». В публикации уточняется, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения и спорта.
7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации в столице включили еще девять новых площадок. Они расположены в восьми районах города, включая Центральный, Северный и Восточный административные округа. По словам Собянина, две площадки находятся на территории уже расселенных домов, что является эффективным использованием городского пространства.