В Москве запустят пилотные проекты по расселению ветхих домов в рамках КРТ

«Москвичи, проживающие в ветхих домах, не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Планируются к запуску два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы», – приводятся в публикации слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.