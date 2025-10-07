ВС поддержал Данилу Козловского по делу о защите чести и достоинства

Речь идет о заявлении в МВД Бородина, поданном им в апреле 2023 г. В нем говорилось, что Козловский якобы критиковал действия власти и призывал выходить на митинги. Актер опроверг обвинение, сказав, что высказывания были сделаны перед актерами массовых сцен на съемках исторического сериала «Карамора». Позже Козловский подал иск о защите чести и достоинства. Суд поддержал актера, с Бородина взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 руб. Глава ФПБК подал жалобу на решение суда.