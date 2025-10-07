ВС поддержал Данилу Козловского по делу о защите чести и достоинства
Верховный суд (ВС) РФ поддержал актера Данилу Козловского по делу о защите чести и достоинства, отказав в жалобе главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталию Бородину. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Речь идет о заявлении в МВД Бородина, поданном им в апреле 2023 г. В нем говорилось, что Козловский якобы критиковал действия власти и призывал выходить на митинги. Актер опроверг обвинение, сказав, что высказывания были сделаны перед актерами массовых сцен на съемках исторического сериала «Карамора». Позже Козловский подал иск о защите чести и достоинства. Суд поддержал актера, с Бородина взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 руб. Глава ФПБК подал жалобу на решение суда.
Адвокат Бородина Никита Некрасов настаивал на удовлетворении жалобы, так как заявитель выражал собственное мнение. Представитель Козловского, адвокат Юлия Андреева, наоборот, утверждала, что высказывание Бородина – утверждение о фактах, а не мнение.
10 апреля 2023 г. Бородин обратился в МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм после якобы публичных призывов к участию в митингах. Он также утверждал, что Козловский осудил спецоперацию и якобы переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России». 14 апреля Козловский опроверг информацию об отъезде. Актер подчеркнул, что никогда не имел никакого другого гражданства, кроме российского, и назвал обвинения Бородина «лживыми и подлыми».