Скончался входивший в топ-50 шеф-поваров России Олег Колисниченко
Бренд-шеф Pinci и «Москва-Стамбул» Олег Колисниченко умер на 38-м году жизни, сообщила в Telegram-канале ресторанный критик из Нижнего Новгорода Катерина Смирнова. Она рассказала «РИА Новости», что до этого его госпитализировали из-за боли в сердце.
«В пятницу [3 октября] у него стало плохо с сердцем, Олега госпитализировали. Он впал в кому и сегодня умер, не приходя в сознание», – сообщила критик.
По ее словам, прощание с Колисниченко состоится 9 октября в 11:00 в нижегородской Казанской церкви по адресу Зеленский съезд, 3.
Смирнова подчеркнула, что шеф-повар входил в топ-50 профессионалов в этой сфере в России. Он переехал из Ростова в Нижний Новгород около года назад. В 2024 г. он был признан лучшим шеф-поваром юга России по версии Wheretoeat South.