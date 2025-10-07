Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Несколько сотен российских туристов не могут вылететь из Антальи

Ведомости

Сотни российских туристов ожидают своих рейсов в аэропорту Антальи более четырех часов, передает «РИА Новости».

По данным агентства, самолеты авиакомпании Turkish Airlines задерживаются перед полетами в Москву и Санкт-Петербург.

Сотрудники аэропорта на просьбы туристов предоставить информацию перенаправляют их к работникам авиакомпании. Там также не дают никаких сведений. Пассажирам, в том числе детям, не предоставляют питание и воду.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте