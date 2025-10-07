Несколько сотен российских туристов не могут вылететь из Антальи
Сотни российских туристов ожидают своих рейсов в аэропорту Антальи более четырех часов, передает «РИА Новости».
По данным агентства, самолеты авиакомпании Turkish Airlines задерживаются перед полетами в Москву и Санкт-Петербург.
Сотрудники аэропорта на просьбы туристов предоставить информацию перенаправляют их к работникам авиакомпании. Там также не дают никаких сведений. Пассажирам, в том числе детям, не предоставляют питание и воду.