Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Застрявшим в Анталье туристам из РФ предложили вылет днем 8 октября

Ведомости

Российским туристам, которые не смогли покинуть турецкую Анталью в связи с задержкой рейсов, было предложено вылететь 8 октября после полудня. Часть из них заселили в отель, пишет «РИА Новости».

Ночью агентство сообщало, что из Антальи не смогли вылететь сотни российских туристов. Отмечалось, что самолеты авиакомпании Turkish Airlines задерживаются перед полетами в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.

Как сообщили «РИА Новости» в Turkish Airlines, рейсы задержаны из-за «операционных изменений». На некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь