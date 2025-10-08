Застрявшим в Анталье туристам из РФ предложили вылет днем 8 октября
Российским туристам, которые не смогли покинуть турецкую Анталью в связи с задержкой рейсов, было предложено вылететь 8 октября после полудня. Часть из них заселили в отель, пишет «РИА Новости».
Ночью агентство сообщало, что из Антальи не смогли вылететь сотни российских туристов. Отмечалось, что самолеты авиакомпании Turkish Airlines задерживаются перед полетами в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.
Как сообщили «РИА Новости» в Turkish Airlines, рейсы задержаны из-за «операционных изменений». На некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.