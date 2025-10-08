Guardian: из европейских библиотек украли книги русских классиков на $3,3 млн

Инцидент в Варшавском университете стал одним из наиболее масштабных. В октябре 2023 г. пара, представившаяся словацкими исследователями, похитила пять ценных книг, а последующая проверка выявила исчезновение еще 74 произведений. Преступники действовали по схожей схеме в разных странах: они заказывали раритетные издания в читальные залы, а затем выносили их, пользуясь недостатками системы безопасности. В некоторых случаях они отклеивали магнитные метки, в других – просто прятали книги под одеждой.