Guardian: из европейских библиотек украли книги русских классиков на $3,3 млн
Порядка 170 произведений русских классиков были украдены в Европе в 2022-2023 гг. Ущерб от краж составил $3,3 млн, пишет The Guardian. Преступники похищали редкие прижизненные издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова из библиотек в Польше, Латвии, Эстонии, Франции и других стран. Воры использовали поддельные документы и часто заменяли оригиналы низкокачественными подделками, чтобы отсрочить обнаружение пропажи.
Инцидент в Варшавском университете стал одним из наиболее масштабных. В октябре 2023 г. пара, представившаяся словацкими исследователями, похитила пять ценных книг, а последующая проверка выявила исчезновение еще 74 произведений. Преступники действовали по схожей схеме в разных странах: они заказывали раритетные издания в читальные залы, а затем выносили их, пользуясь недостатками системы безопасности. В некоторых случаях они отклеивали магнитные метки, в других – просто прятали книги под одеждой.
Расследованием занялась объединенная группа Eurojust с участием представителей Франции, Литвы, Польши и Швейцарии. Были задержаны несколько граждан Грузии, причастных к кражам. Одним из ключевых фигурантов стал Бека Цирекидзе, имеющий судимости за хищения. Задержанные использовали поддельные паспорта и тщательно планировали свои перемещения между европейскими городами.
В суде одна из фигуранток дела Ана Гоголадзе призналась, что участвовала в краже в Варшаве по предложению бывшего мужа. Она рассказала, что после хищения книги были переданы посредникам, а сами преступники получили лишь компенсацию расходов. При этом часть похищенного, вероятно, оказалась подделками, подложенными другими ворами, что указывает на возможное соперничество между группами. Вопрос о заказчике краж остается открытым.