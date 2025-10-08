Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил UFC

По данным CSAD, Макгрегор восстанавливался после травмы и не готовился к бою во время пропущенных сборов. Отмечается также, что он сотрудничал со следствием, признал свою вину и предоставил информацию, объясняющую обстоятельства. Принимая во внимание эти факторы, CSAD сократил стандартный 24-месячный срок дисквалификации за три случая непредоставления информации о местонахождении на шесть месяцев.