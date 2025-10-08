Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил UFC
Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев в связи с нарушеним антидопинговой политики UFC. В 2024 г. спортсмен пропустил три попытки сдачи допинг-теста, пишет The Guardian со ссылкой на организацию Combat Sports Anti-Doping (CSAD).
Просрочка сбора данных произошла 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 г. Каждый раз она была зафиксирована как непредоставление информации о местонахождении. Санкцию наложили задним числом: с 20 сентября 2024 г. по 20 марта 2026 г.
По данным CSAD, Макгрегор восстанавливался после травмы и не готовился к бою во время пропущенных сборов. Отмечается также, что он сотрудничал со следствием, признал свою вину и предоставил информацию, объясняющую обстоятельства. Принимая во внимание эти факторы, CSAD сократил стандартный 24-месячный срок дисквалификации за три случая непредоставления информации о местонахождении на шесть месяцев.
Дисквалификация закончится в марте 2026 г. и Макгрегор снова сможет участвовать в соревнованиях при условии прохождения медобследования.