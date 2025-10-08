Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги за 20 млн рублей

Ведомости

Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке, говорится в извещении на сайте ГИС «Торги». Первоначальная цена жилой площади на улице Басаргина, 32 – 20,146 млн руб.

Заявки на торги в отношении квартиры площадью 76,9 кв. м можно будет подать до 29 октября. Сам аукцион состоится 6 ноября. Имущество Фургала продается согласно постановлению отделения приставов по Приморскому краю ФСПП России.

В документах на квартиру бывшего главы региона РФ есть 10 записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Кроме того, он задолжал более 132 000 руб. по коммунальным платежам и свыше 50 000 руб. по взносам на капремонт.

Люберецкий горсуд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в феврале 2023 г. Экс-губернатор, по данным следствия, организовал покушение на убийства предпринимателей. Еще одно уголовное производство открыли в 2021 г. Помимо Фургала, в нем зафиксировано еще 10 фигурантов, которых обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Делами сейчас занимается Бабушкинский суд Москвы, они объединены в одно производство.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте