Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги за 20 млн рублей

Люберецкий горсуд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в феврале 2023 г. Экс-губернатор, по данным следствия, организовал покушение на убийства предпринимателей. Еще одно уголовное производство открыли в 2021 г. Помимо Фургала, в нем зафиксировано еще 10 фигурантов, которых обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Делами сейчас занимается Бабушкинский суд Москвы, они объединены в одно производство.