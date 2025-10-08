Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги за 20 млн рублей
Росимущество выставило на торги квартиру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке, говорится в извещении на сайте ГИС «Торги». Первоначальная цена жилой площади на улице Басаргина, 32 – 20,146 млн руб.
Заявки на торги в отношении квартиры площадью 76,9 кв. м можно будет подать до 29 октября. Сам аукцион состоится 6 ноября. Имущество Фургала продается согласно постановлению отделения приставов по Приморскому краю ФСПП России.
В документах на квартиру бывшего главы региона РФ есть 10 записей запрещения регистрации и две записи об аресте. Кроме того, он задолжал более 132 000 руб. по коммунальным платежам и свыше 50 000 руб. по взносам на капремонт.
Люберецкий горсуд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в феврале 2023 г. Экс-губернатор, по данным следствия, организовал покушение на убийства предпринимателей. Еще одно уголовное производство открыли в 2021 г. Помимо Фургала, в нем зафиксировано еще 10 фигурантов, которых обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Делами сейчас занимается Бабушкинский суд Москвы, они объединены в одно производство.