Набиуллина: россияне приобретают в цифре 88,5% финуслуг
В России 88,5% финансовых услуг приобретают в цифровом виде, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «Финополисе 2025» в Сириусе.
«Это тоже говорящая сама за себя цифра», – добавила она.
Глава ЦБ рассказала, что в России 87,5% финансового рынка приходится на долю безналичных платежей.
«По нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками», – подчеркнула она, добавив, что безналичный расчет – это интегральный показатель зрелости финансового рынка.
11 сентября доцент кафедры «Финансовые технологии» Финансового университета Алексей Михайлов говорил, что клиенты, участвующие в цифровых финансовых взаимодействиях, больше удовлетворены обслуживанием. Согласно данным Всемирного экономического форума, в 2024 г. более 69% мирового ВВП зависело от экосистемных услуг, что подчеркивает их важность для глобальной экономики.
С 8 по 10 октября в Сириусе проходит 10-й Форум инновационных финансовых технологий «Финополис», где обсуждают развитие и применение цифровых технологий в финансовом секторе.