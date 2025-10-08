Набиуллина: россияне приобретают в цифре 88,5% финуслуг

11 сентября доцент кафедры «Финансовые технологии» Финансового университета Алексей Михайлов говорил, что клиенты, участвующие в цифровых финансовых взаимодействиях, больше удовлетворены обслуживанием. Согласно данным Всемирного экономического форума, в 2024 г. более 69% мирового ВВП зависело от экосистемных услуг, что подчеркивает их важность для глобальной экономики.