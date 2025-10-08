Набиуллина: технологичность финансового сектора повышает доверие к нему
Технологичность финансового сектора повышает доверие к нему, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис 2025» в Сириусе.
«Когда вы покупаете товары, услуги, финансовые продукты, услуги проще, быстрее, недорого, иногда и бесплатно, конечно, это порождает доверие», – объяснила она.
Набиуллина подчеркнула, что технологии также ведут к росту конкуренции, так как людям стало проще менять финансовую организацию, если где-то сервис или продукты лучше. По словам главы ЦБ, сейчас удержать клиентов можно только через предоставление лучших услуг и лучших сервисов.
Кроме того, она рассказала, что при разработке системы быстрых платежей (СБП) ЦБ понимал, что это может снизить транзакционные издержки в экономике и способствовать конкуренции.
«И вот это снижение издержек для экономики, развития конкуренции – те принципы, которые мы применяем и обсуждая сейчас обмен данными, удаленную идентификацию», – сказала Набиуллина, добавив, что главная задача регулятора – поддержать инновации, не заменяя собой рынок и рыночные решения.
С 8 по 10 октября в Сириусе проходит 10-й Форум инновационных финансовых технологий «Финополис», где обсуждают развитие и применение цифровых технологий в финансовом секторе.