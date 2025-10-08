Набиуллина: технологичность финансового сектора повышает доверие к нему

Набиуллина подчеркнула, что технологии также ведут к росту конкуренции, так как людям стало проще менять финансовую организацию, если где-то сервис или продукты лучше. По словам главы ЦБ, сейчас удержать клиентов можно только через предоставление лучших услуг и лучших сервисов.