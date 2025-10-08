Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Набиуллина: технологичность финансового сектора повышает доверие к нему

Ведомости

Технологичность финансового сектора повышает доверие к нему, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис 2025» в Сириусе.

«Когда вы покупаете товары, услуги, финансовые продукты, услуги проще, быстрее, недорого, иногда и бесплатно, конечно, это порождает доверие», – объяснила она.

Набиуллина подчеркнула, что технологии также ведут к росту конкуренции, так как людям стало проще менять финансовую организацию, если где-то сервис или продукты лучше. По словам главы ЦБ, сейчас удержать клиентов можно только через предоставление лучших услуг и лучших сервисов.

Кроме того, она рассказала, что при разработке системы быстрых платежей (СБП) ЦБ понимал, что это может снизить транзакционные издержки в экономике и способствовать конкуренции.

«И вот это снижение издержек для экономики, развития конкуренции – те принципы, которые мы применяем и обсуждая сейчас обмен данными, удаленную идентификацию», – сказала Набиуллина, добавив, что главная задача регулятора – поддержать инновации, не заменяя собой рынок и рыночные решения.

С 8 по 10 октября в Сириусе проходит 10-й Форум инновационных финансовых технологий «Финополис», где обсуждают развитие и применение цифровых технологий в финансовом секторе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте