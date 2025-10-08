Шадаев: важно, чтобы «Госуслуги» не превратились во всепоглощающую черную дыру

Шадаев подчеркнул, что «Госуслуги» как неконкурентный игрок обладают большим трафиком, что создает соблазны для бесконечного расширения функционала. Однако государственные решения часто проигрывают в скорости развития технологий. Внедрение облачной платформы «Сбера» заняло три года, за которые банк уже разработал новый продукт.