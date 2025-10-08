Шадаев: важно, чтобы «Госуслуги» не превратились во всепоглощающую черную дыру
Важно, чтобы «Госуслуги» не стали «всепоглощающей черной дырой», иронично отметил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Финополис 2025» в Сириусе.
«Мне очень нравится сравнение "Госуслуг" с вечно расширяющейся вселенной. Главное, чтобы они не стали всепоглощающей черной дырой», – пошутил Шадаев.
Он отметил, что государство часто не может отказаться от создания собственной инфраструктуры из-за страха потери контроля над чувствительными данными.
Шадаев подчеркнул, что «Госуслуги» как неконкурентный игрок обладают большим трафиком, что создает соблазны для бесконечного расширения функционала. Однако государственные решения часто проигрывают в скорости развития технологий. Внедрение облачной платформы «Сбера» заняло три года, за которые банк уже разработал новый продукт.
Министр высказался за гибридную модель, предполагающую передачу части функций бизнесу для сохранения конкурентоспособности. Он привел пример с обсуждением передачи фронтальной части «Госуслуг» банкам, но отметил, что портал выполняет и специфические государственные задачи, такие как приглашение на выборы.
С 8 по 10 октября в Сириусе проходит 10-й форум инновационных финансовых технологий «Финополис», где обсуждают развитие и применение цифровых технологий в финансовом секторе.