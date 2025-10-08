ФСБ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего в Подмосковье
ФСБ сообщила о задержании и аресте мужчины, который причастен к подрыву автомобиля российского военнослужащего в Наро-Фоминске. Сам военный сейчас находится на спецоперации.
«Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего», – сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанный также сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он собирал информацию об оборонном предприятии на Алтае и совершил поджог автомобиля с символикой СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник по своей инициативе через мессенджер связался с зарубежным куратором и выполнял его поручения. У задержанного были изъяты взрывчатые вещества и средства связи. Решается вопрос о дополнительном обвинении в госизмене, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.