ФСБ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего в Подмосковье

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник по своей инициативе через мессенджер связался с зарубежным куратором и выполнял его поручения. У задержанного были изъяты взрывчатые вещества и средства связи. Решается вопрос о дополнительном обвинении в госизмене, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.