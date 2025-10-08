Минспорта представило логотип X Российско-китайских летних молодежных игр
Минспорт представил логотип X Российско-китайских летних молодежных игр, разработанный при участии студентов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
За основу концепции «Код Балтики» взят образ заката над Балтийским морем, символизирующий встречу Востока и Запада. В сообщении говорится, что солнце объединяет Россию и Китай, а его лучи обозначают культурную и спортивную связь между державами и Калининградской областью, где будут проводиться игры.
Возвращаются также талисманы Панда и Медведь, уже знакомые зрителям по IV Российско-китайским зимним играм на Сахалине. В этот раз они представлены как спортсмены летних дисциплин: в лапах у Панды – ракетка для настольного тенниса, а Медведь одет в кимоно.
Работа проводилась при участии молодых специалистов. Презентация фирменного стиля прошла на всероссийском молодежном форуме «ШУМ».
X Российско-китайские молодежные летние игры состоятся с 24 по 31 мая 2026 г. Будут проведены соревнования по 10 видам спорта. Среди них – бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол (в том числе, пляжный), настольный теннис, синхронное плавание, скалолазание, спортивная борьба, художественная гимнастика и самбо (показательные выступления).