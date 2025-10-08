Президент ФПА назвала грубейшим нарушением обыск в кабинете московского адвоката

Речь идет про инцидент с обыском в офисе адвоката Анны Коваленко и квартире ее стажера Екатерины Шаровой. 22 сентября трое мужчин, которые представились сотрудниками СКР, изъяли личный телефон, два ноутбука и доверенность, а в офисе адвоката, куда сотрудники поехали после обыска в квартире Шаровой, – досье по арбитражному делу и оригиналы договоров для суда, назначенного на 23 сентября. Самой Коваленко в момент обыска в офисе не было.