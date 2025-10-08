Президент ФПА назвала грубейшим нарушением обыск в кабинете московского адвоката
Проведение обыска в помещении адвоката без решения суда – это грубейшее нарушение закона, заявила президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина.
Речь идет про инцидент с обыском в офисе адвоката Анны Коваленко и квартире ее стажера Екатерины Шаровой. 22 сентября трое мужчин, которые представились сотрудниками СКР, изъяли личный телефон, два ноутбука и доверенность, а в офисе адвоката, куда сотрудники поехали после обыска в квартире Шаровой, – досье по арбитражному делу и оригиналы договоров для суда, назначенного на 23 сентября. Самой Коваленко в момент обыска в офисе не было.
«Такие действия должны быть квалифицированы по всей строгости уголовного закона для недопущения в дальнейшем подобных крайне опасных инцидентов», – заявила Володина.
После инцидента Адвокатская палата города Москвы (АПГМ) направили обращение председателю СК Александру Бастрыкину. Его подписал вице-президент ФПА РФ, президент АПГМ Сергей Зубков. После этого Володина сделала заявление, в котором указала, что АПГМ рассчитывает на незамедлительную и бескомпромиссную реакцию Бастрыкина на этот инцидент.
Адвокат Коваленко представляет интересы АО «Ленинградский проспект Девелопмент» в споре с АО «Управление Заказчика Норд-Инжиниринг». Предметом спора являются права на объекты недвижимости в Москве общей стоимостью около 800 млн руб., сообщали в пресс-службе АПГМ.