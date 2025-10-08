Новый председатель ВС Краснов утвердил первый обзор судебной практики

Например, в обзоре представлено рассмотрение ВС дела о земельном участке в Ингушетии. Министерство имущественных и земельных отношений оспаривало постановление администрации города Сунжи, по которому участок предоставили малоимущей семье для строительства дома. Суды нижестоящих инстанций признали сделки недействительными и аннулировали право собственности семьи, не проверив, имело ли государство полномочия на иск и были ли последующие владельцы добросовестными.