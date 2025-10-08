Новый председатель ВС Краснов утвердил первый обзор судебной практики
Опубликован первый обзор судебной практики под председательством Игоря Краснова, сообщается на сайте Верховного суда.
В документе представлены наиболее значимые правовые позиции судебных коллегий и разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике. В обзоре Гражданская коллегия рассматривает дела о защите права собственности и других вещных прав, прав потребителей финансовых услуг, нематериальных прав, а также жилищных, трудовых и социальных прав граждан.
Экономическая коллегия обобщает практику по вопросам применения законодательства о юридических лицах, контрактной системе в сфере закупок, налогах и сборах, административных правонарушениях, а также по спорам из обязательственных отношений.
Коллегия по уголовным делам отражает позиции по квалификации преступлений и назначению наказаний. Административная коллегия разъясняет вопросы, возникающие из публичных правоотношений, а также применение положений законодательства об административных правонарушениях.
Например, в обзоре представлено рассмотрение ВС дела о земельном участке в Ингушетии. Министерство имущественных и земельных отношений оспаривало постановление администрации города Сунжи, по которому участок предоставили малоимущей семье для строительства дома. Суды нижестоящих инстанций признали сделки недействительными и аннулировали право собственности семьи, не проверив, имело ли государство полномочия на иск и были ли последующие владельцы добросовестными.
ВС, изучив материалы, указал на серьезные нарушения закона и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что права добросовестного приобретателя должны быть защищены, а иск о признании права отсутствующим применяется только в исключительных случаях.
Краснов возглавил Верховный суд 24 сентября 2025 г. Его кандидатуру президент Владимир Путин внес в Совет Федерации вместе с предложением назначить бывшего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана новым генеральным прокурором. Верхняя палата парламента поддержала обе кандидатуры единогласно, после чего глава государства подписал указ об освобождении Краснова от должности генпрокурора.