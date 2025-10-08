Поиски российского пловца Свечникова в Турции не дали результатов

Hurriyet сообщало, что всем спортсменам имплантировали микрочип перед заплывом. Чип Свечникова показывал, что он все еще находится в воде. Морская полиция и береговая охрана проводили детальный осмотр пролива, особенно в районе Канлыджа-Куручешме, где проходила гонка.