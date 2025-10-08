Газета
Главная / Общество /

Поиски российского пловца Свечникова в Турции не дали результатов

Ведомости

Поиски российского пловца Николая Свечникова в Турции не принесли результатов, заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

Он рассказал, что в рамках полномочий продолжается поддержка родственников пропавшего без вести. Также он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с местными властями.

Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва с участием 2820 спортсменов из 81 страны через пролив Босфор. Он единственный не добрался до финиша. Российскому пловцу было 30 лет.

Hurriyet сообщало, что всем спортсменам имплантировали микрочип перед заплывом. Чип Свечникова показывал, что он все еще находится в воде. Морская полиция и береговая охрана проводили детальный осмотр пролива, особенно в районе Канлыджа-Куручешме, где проходила гонка.

