Студент университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма
Апелляционной военный суд во Власихе утвердил приговор, который был вынесен студенту университета Герцена Даниилу Галицкому (внесен в РФ в перечень террористов) по делу о государственной измене и оправдании терроризма. Он осужден на 13 лет, приговор вступил в силу, сообщает ТАСС.
«Приговор от 19 мая 2025 г. в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения. Решение вступило в силу», – рассказали агентству в суде.
Приговор 24-летнему жителю Санкт-Петербурга вынес Первый западный окружной военный суд. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение года в качестве дополнительного наказания.
Галицкого задержали почти полтора года назад. До этого он учился на выпусуном курсе кафедры политологии Петербургского педагогического университета имени Герцена. После получения диплома осужденный был намерен стать политическим журналистом.