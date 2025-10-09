Студент университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма

Апелляционной военный суд во Власихе утвердил приговор, который был вынесен студенту университета Герцена Даниилу Галицкому (внесен в РФ в перечень террористов) по делу о государственной измене и оправдании терроризма. Он осужден на 13 лет, приговор вступил в силу, сообщает ТАСС.