Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературеНа русском языке публиковались его романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления»
Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Писатель получил награду за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».
Краснахоркаи получил образование в области юриспруденции и истории искусств, окончив Будапештский университет в 1983 г. с дипломной работой о творчестве Шандора Мараи. Писатель много путешествовал, посетив Монголию, Китай, Японию, Боснию, США и страны Европы.
Дебютная публикация состоялась в 1977 г. Антиутопические романы и новеллы Краснахоркаи исследуют гротескное существование в изолированном мире. Значительную часть творчества составляет сотрудничество с режиссером Белой Тарром, экранизировавшим его произведения, включая «Сатанинское танго» и «Меланхолию сопротивления». Среди ключевых работ также романы «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и документальный роман о Китае «Разруха и печаль в Поднебесной».
Произведения писателя переведены на основные мировые языки. Краснахоркаи удостоен престижных наград, включая премии Кошута, Мараи и Аттилы Йожефа, а также американскую премию за лучшую переводную книгу. В 2008 г. занимал должность приглашенного профессора в Свободном университете Берлина.
В 2018 г. в издательстве «АСТ» вышел его роман «Сатанинское танго» в переводе Виталия Середы, а в 2020 г. – роман «Меланхолия сопротивления» в переводе того же автора. Рассказы и эссе Краснахоркаи публиковались в журналах «Иностранная литература» и «Неман».