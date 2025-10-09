Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе

На русском языке публиковались его романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления»
Ведомости

Нобелевская премия по литературе за 2025 год присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Писатель получил награду за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

Краснахоркаи получил образование в области юриспруденции и истории искусств, окончив Будапештский университет в 1983 г. с дипломной работой о творчестве Шандора Мараи. Писатель много путешествовал, посетив Монголию, Китай, Японию, Боснию, США и страны Европы.

Дебютная публикация состоялась в 1977 г. Антиутопические романы и новеллы Краснахоркаи исследуют гротескное существование в изолированном мире. Значительную часть творчества составляет сотрудничество с режиссером Белой Тарром, экранизировавшим его произведения, включая «Сатанинское танго» и «Меланхолию сопротивления». Среди ключевых работ также романы «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и документальный роман о Китае «Разруха и печаль в Поднебесной».

Произведения писателя переведены на основные мировые языки. Краснахоркаи удостоен престижных наград, включая премии Кошута, Мараи и Аттилы Йожефа, а также американскую премию за лучшую переводную книгу. В 2008 г. занимал должность приглашенного профессора в Свободном университете Берлина.

В 2018 г. в издательстве «АСТ» вышел его роман «Сатанинское танго» в переводе Виталия Середы, а в 2020 г. – роман «Меланхолия сопротивления» в переводе того же автора. Рассказы и эссе Краснахоркаи публиковались в журналах «Иностранная литература» и «Неман».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её