Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе

Дебютная публикация состоялась в 1977 г. Антиутопические романы и новеллы Краснахоркаи исследуют гротескное существование в изолированном мире. Значительную часть творчества составляет сотрудничество с режиссером Белой Тарром, экранизировавшим его произведения, включая «Сатанинское танго» и «Меланхолию сопротивления». Среди ключевых работ также романы «Война и война», «Си-ван-му здесь среди нас» и документальный роман о Китае «Разруха и печаль в Поднебесной».