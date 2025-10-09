Газета
Главная / Общество /

Умер певец Ефрем Амирамов

Ведомости

В реанимационном отделении больницы Нальчика скончался певец, музыкант, композитор, поэт Ефрем Амирамов. Об этом «РИА Новости» сообщили в клинической больнице региона. Он находился в тяжелом состоянии.

Амирамов родился 11 апреля 1956 г. в Нальчике. В первом классе он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано и окончил ее в 1970 г. В седьмом классе вместе с одноклассниками Амирамов создал рок-группу «Джины», которая исполняла известные рок-композиции и песни собственного сочинения.

Амирамов получил высшее экономическое образование, окончив в 1977 г. финансово-экономический факультет Ростовского института народного хозяйства. С 2015 г. он был членом общественного совета ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Первые песни Амирамов записал в 1987 г. К 1989 г. он записал 35 песен на студии «Ника», 17 из них вошли в его первый альбом «Последний дебют», оставшиеся 18 вошли в альбом «P. S.». Оба альбома полгода были в хит-параде газеты «Смена» в рубрике «Городской романс».

В 1991 г. после ссоры с женой Амирамов написал свою наиболее известную песню «Молодая». В том же году песня стала основой клипа, снятого командой режиссера Игоря Песоцкого. Выход этого клипа на телеэкраны принес исполнителю всероссийскую известность.

