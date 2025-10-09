Умер певец Ефрем Амирамов

Первые песни Амирамов записал в 1987 г. К 1989 г. он записал 35 песен на студии «Ника», 17 из них вошли в его первый альбом «Последний дебют», оставшиеся 18 вошли в альбом «P. S.». Оба альбома полгода были в хит-параде газеты «Смена» в рубрике «Городской романс».