Миллер предупредил об аномально холодной зиме в РФ и Европе

Ведомости

Грядущая зима в России и Европе может быть аномально холодной. Такие случаются примерно раз в 20 лет. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе международного газового форума.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», – рассказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, в абсолютных показателях аномально холодная зима будет характеризоваться температурой в -25 градусов на всей европейской территории России, от Мурманской области до Краснодарского края.

Глава «Газпрома» также отметил, что ретроспективный анализ за последние 100-150 лет свидетельствует о том, что появление аномально холодной зимы не зависит от предшествующей зимы.

8 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что синоптики прогнозируют похолодание и проливные дожди в Москве и области с 13 октября. «Не исключено, что заморозки вновь придут в центр европейской части России», – добавил он.

