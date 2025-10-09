Суд арестовал «историка русской кухни» Сюткина по делу о фейках об армии России

Сюткина задержали 8 октября в Москве. ТАСС писало, что поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации в Telegram-канале. До этого военные блогеры обвинили Сюткина в том, что он «глумился над смертью Владлена Татарского». Военкор был убит в Санкт-Петербурге в результате взрыва в апреле 2023 г.