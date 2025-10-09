Суд арестовал «историка русской кухни» Сюткина по делу о фейках об армии России
Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина на два месяца по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судах общей юрисдикции.
Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Сюткина задержали 8 октября в Москве. ТАСС писало, что поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации в Telegram-канале. До этого военные блогеры обвинили Сюткина в том, что он «глумился над смертью Владлена Татарского». Военкор был убит в Санкт-Петербурге в результате взрыва в апреле 2023 г.
Сюткин является блогером, известен как «историк русской кухни». Кандидат исторических наук и член комиссии по гастрономическому туризму при Ростуризме. Выступал экспертом для СМИ.