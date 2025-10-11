В дело о покушении на Симоньян добавили статью о возбуждении ненависти и вражды
В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Некоторым фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также им вменяются статьи о публичных призывах к экстремизму, участии в деятельности террористической организации, хулиганстве и разбое.
По данным ФСБ, летом 2023 г. удалось предотвратить подготовку украинскими спецслужбами покушения на Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство.
СК завершил расследование дела о покушениях в августе прошлого года. Все обвиняемые по нему на тот момент были арестованы. По данным ТАСС, по делу проходят восемь человек.