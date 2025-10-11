В дело о покушении на Симоньян добавили статью о возбуждении ненависти и вражды

По данным ФСБ, летом 2023 г. удалось предотвратить подготовку украинскими спецслужбами покушения на Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88». У них нашли оружие и средства слежки. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и должны были получить по 1,5 млн руб. за каждое убийство.