Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. На время их действия на запасные аэродромы были перенаправлены два самолета, следовавшие в Казань, и один – в Нижнекамск.
Кореняко отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнув, что это остается приоритетом.
В течение ночи ограничения также вводились в аэропортах Самары и Ульяновска. В аэропорту Уфы ограничения продолжают действовать с 5:09 мск.