Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. На время их действия на запасные аэродромы были перенаправлены два самолета, следовавшие в Казань, и один – в Нижнекамск.

Кореняко отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнув, что это остается приоритетом.

В течение ночи ограничения также вводились в аэропортах Самары и Ульяновска. В аэропорту Уфы ограничения продолжают действовать с 5:09 мск.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь