На пляжах Севастополя обнаружили пятна нефтепродуктов
На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружены точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Точечные выбросы мазута оперативно собирают силы спасательной службы, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется.
Власти ежедневно получают данные мониторинга состояния морской среды в акватории в районе Севастополя. Согласно им, есть вероятность небольших очаговых выбросов в районе пляжей Северной стороны. Для сбора отходов установлены две лодки на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2». За ситуацией следят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС.
По словам губернатора, сообщений о загрязненных мазутом птицах в Севастополе не поступало. При необходимости власти готовы вновь развернуть пункт помощи на базе госветклиники, в котором будут помогать птицам.
19 сентября вице-премьер Виталий Савельев сообщил о завершении сбора мазута с морского дна после крушения танкеров в Керченском проливе. Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали в море более 2000 т замазученного грунта. Работы на берегу продолжаются. К середине сентября очищено более 1283 км береговой линии и собрано свыше 181 500 т загрязненного песка и грунта.