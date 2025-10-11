На пляжах Севастополя обнаружили пятна нефтепродуктов

19 сентября вице-премьер Виталий Савельев сообщил о завершении сбора мазута с морского дна после крушения танкеров в Керченском проливе. Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали в море более 2000 т замазученного грунта. Работы на берегу продолжаются. К середине сентября очищено более 1283 км береговой линии и собрано свыше 181 500 т загрязненного песка и грунта.