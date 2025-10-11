Газета
Главная / Общество /

В результате стрельбы в Миссисипи погибли четыре человека

Ведомости

В американском штате Миссисипи в результате стрельбы погибли четыре человека, еще как минимум 12 получили ранения, передает CBS News со ссылкой на официальных лиц.

Стрельба произошла 10 октября в городе Лиланд с населением около 4000 человек.

Мэр Джон Ли сообщил CBS News, что четверо пострадавших были доставлены вертолетом в местные больницы. Детали об их состоянии не уточняются. По данным властей, местная школа в этот день запланировала провести футбольный матч в честь возвращения в город бывших учеников – ежегодной американской традиции, которая обычно проходит осенью. На фоне мероприятия в городе было больше людей, чем в обычное время. Школа Лиланда должна была сыграть матч выпускников против школы Чарльстона, пишет телеканал.

Подозреваемых в стрельбе нет, расследование произошедшего продолжается, говорится в материале.

