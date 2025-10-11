Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Три человека погибли при столкновении катера и корабля на Байкале

Еще двое пострадали, ведется поиск одного пассажира
Ведомости

На озере Байкал столкнулись два судна, в результате погибли три человека и еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным МЧС, на озере столкнулись скоростной катер и корабль «Ярославец».

В СК России в Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По данным следствия, столкновение двух судов произошло на озере в районе поселка Листвянка. На борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения трое погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.

На место происшествия выехали следователи, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, говорится в сообщении.

После происшествия ведется поиск еще одного пассажира, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на борту корабля находились девять человек, они не пострадали. В поисково-спасательных работах задействованы 16 человек и пять единиц техники.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте