Три человека погибли при столкновении катера и корабля на Байкале

Три человека погибли при столкновении катера и корабля на БайкалеЕще двое пострадали, ведется поиск одного пассажира
На озере Байкал столкнулись два судна, в результате погибли три человека и еще двое пострадали, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данным МЧС, на озере столкнулись скоростной катер и корабль «Ярославец».
В СК России в Иркутской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
По данным следствия, столкновение двух судов произошло на озере в районе поселка Листвянка. На борту маломерного судна находились пять человек. В результате столкновения трое погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.
На место происшествия выехали следователи, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, говорится в сообщении.
После происшествия ведется поиск еще одного пассажира, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на борту корабля находились девять человек, они не пострадали. В поисково-спасательных работах задействованы 16 человек и пять единиц техники.