Главная / Общество /

Умерла американская актриса Дайан Китон

Актриса Дайан Китон, звезда фильма «Энни Холл», обладательница премии «Оскар», умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Variety.

Помимо победы за «Энни Холл», Китон была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильмах «Красные», «Любовь по правилам и без» и «Комната Марвина». Среди других ее заметных ролей – в фильмах «Крестный отец», «Отец невесты» и «Бэби-бум».

Из ее последних ролей в кино издание отмечает «Книжный клуб» и «Болельщицы со стажем», а также ее последнюю роль в фильме 2024 г. «Летний лагерь», где она снималась вместе с Кэти Бейтс и Элфри Вудард.

Китон получила премию Американского института киноискусства за достижения 2017 г. Вуди Аллен, выступавший в качестве ведущего, пошутил над вневременным стилем актрисы, имея в виду фетровую шляпу: «Она похожа на женщину из фильма "Трамвай "Желание“, которая приезжает, чтобы увезти Бланш».

Актриса никогда не была замужем. У Китон остались приемные дочь Декстер и сын Дьюк.

