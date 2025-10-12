Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек

Ведомости

В результате взрыва на военном предприятии в Теннесси погибло 16 человек. Об этом пишет Reuters.

Мощный взрыв, который было слышно за несколько миль, полностью разрушил одно из зданий штаб-квартиры компании Accurate Energetic Systems. Для опознания тел погибших будет применяться ДНК-анализ. Поисковые мероприятия значительно осложнены из-за наличия на территории предприятия большого количества взрывчатых веществ и боеприпасов.

Компания выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила экстренные службы. Это не первый инцидент на данном производстве – в 2014 г. взрыв меньшей мощности унес жизнь одного работника.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её