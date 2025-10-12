В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
В результате взрыва на военном предприятии в Теннесси погибло 16 человек. Об этом пишет Reuters.
Мощный взрыв, который было слышно за несколько миль, полностью разрушил одно из зданий штаб-квартиры компании Accurate Energetic Systems. Для опознания тел погибших будет применяться ДНК-анализ. Поисковые мероприятия значительно осложнены из-за наличия на территории предприятия большого количества взрывчатых веществ и боеприпасов.
Компания выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила экстренные службы. Это не первый инцидент на данном производстве – в 2014 г. взрыв меньшей мощности унес жизнь одного работника.