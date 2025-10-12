Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте
В автомобильной аварии неподалеку от Шарм-эш-Шейха погибли как минимум три дипломата из состава катарской делегации, участвовавшей в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Еще два человека получили ранения и находятся в реанимации, сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным Masrawy, автомобиль дипломатов входил в кортеж, сопровождавший премьер-министра и министра иностранных дел Катара, который выступал посредником на непрямых переговорах между Израилем и «Хамас». Предварительной причиной ДТП названо лобовое столкновение.
Посольство Катара в Каире официально подтвердило гибель трех дипломатов в результате дорожного происшествия в Египте. В своем заявлении дипмиссия выразила глубокую печаль в связи со смертью сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Погибшими в инциденте признаны дипломаты Сауд бин Тамер Аль Тани, Абдулла Ганем Аль Хайярин и Хасан Джабер Аль Джабер. Сообщается, что также пострадали Абдулла Иса Аль Кувари и Мохаммед Абдель Азиз Аль Буайнин.
Посольство незамедлительно начало взаимодействие с египетскими властями для расследования обстоятельств произошедшего. Трое погибших и двое пострадавших будут доставлены в Доху на борту катарского самолета. Раненые получают необходимую медицинскую помощь в международном госпитале Шарм-эш-Шейха.