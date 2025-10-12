Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

В автомобильной аварии неподалеку от Шарм-эш-Шейха погибли как минимум три дипломата из состава катарской делегации, участвовавшей в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Еще два человека получили ранения и находятся в реанимации, сообщил телеканал Al Arabiya.