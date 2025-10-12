УК перейдут на единую отчетность с 2026 года
С первого квартала 2026 г. управляющие компании России будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности по единой форме. Публиковаться эти документы будут в государственной информационной системе ЖКХ, что станет важным изменением в данной сфере. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишут «РИА Новости».
Инициатива направлена на обеспечение прозрачности работы управляющих компаний и установление контроля со стороны собственников жилья. Ранее каждая организация отчитывалась произвольным образом, что затрудняло для жильцов анализ деятельности.
В новом отчете будет представлена полная картина доходов и расходов, а также информация о задолженности как жильцов, так и самой управляющей компании. Это предоставит собственникам четкое понимание направлений использования средств на содержание дома.
Кроме того, у жильцов появится возможность сравнивать заявленные управляющей компанией планы с фактическим выполнением работ. Данная мера позволит легко выявлять любые несоответствия в деятельности организаций.