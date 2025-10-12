УК перейдут на единую отчетность с 2026 года

С первого квартала 2026 г. управляющие компании России будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности по единой форме. Публиковаться эти документы будут в государственной информационной системе ЖКХ, что станет важным изменением в данной сфере. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишут «РИА Новости».