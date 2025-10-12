Разработчик ядерных боеприпасов Бармаков умер в возрасте 93 лет

Умер разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) автоматики имени Духова (предприятие «Росатома») Юрий Бармаков. Ему было 93 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ВНИИ.