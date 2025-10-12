Газета
Общество

Разработчик ядерных боеприпасов Бармаков умер в возрасте 93 лет

Ведомости

Умер разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) автоматики имени Духова (предприятие «Росатома») Юрий Бармаков. Ему было 93 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ВНИИ.

Уточняется, что ученого не стало 12 октября.

Бармаков работал во Всероссийском НИИ автоматики имени Духова с 1955 г. Являлся Героем Труда РФ, лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

