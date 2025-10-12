Газета
Общество

Турецкий самолет задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

Ведомости

Самолет турецкой авиакомпании Zafer air при выруливании со стоянки, предварительно, задел микроавтобус концом крыла. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что судно намеревалось вылететь в Шанхай. Пассажиры самолета и люди в автобусе не пострадали, вылет рейса был отменен.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверка по факту случившегося.

В апреле самолет Airbus А321 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерова имени А. А. Леонова, сообщала  Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту было 177 пассажиров. В пресс-службе «Аэрофлота» утверждали, что после посадки самолет пересек торцевую разметку взлетно-посадочной полосы, но не выкатился за ее пределы.

