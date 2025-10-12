Турецкий самолет задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

В апреле самолет Airbus А321 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кемерова имени А. А. Леонова, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту было 177 пассажиров. В пресс-службе «Аэрофлота» утверждали, что после посадки самолет пересек торцевую разметку взлетно-посадочной полосы, но не выкатился за ее пределы.