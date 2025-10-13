МВД рассказало о схемах мошенников с самозапретами на кредиты

В рамках первой схемы «налоговики» сообщают россиянам о задолженности или ошибке в кредитной истории. Снять самозапрет, по словам аферистов, необходимо для исправления ситуации. В сценарии с банками фейковые их сотрудники говорят жертвам о подозрительных операциях, которые якобы происходят на счетах пользователей. Здесь отмена самозапрета становится мошенническим способом сберечь деньги.