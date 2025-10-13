Газета
МВД рассказало о схемах мошенников с самозапретами на кредиты

Телефонные мошенники используют роли сотрудников Федеральной налоговой службы, госструктур и банков, чтобы добиться отмены самозапретов на кредиты граждан, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

В рамках первой схемы «налоговики» сообщают россиянам о задолженности или ошибке в кредитной истории. Снять самозапрет, по словам аферистов, необходимо для исправления ситуации. В сценарии с банками фейковые их сотрудники говорят жертвам о подозрительных операциях, которые якобы происходят на счетах пользователей. Здесь отмена самозапрета становится мошенническим способом сберечь деньги.

Сотрудники госструктур обманывают россиян различными фейковыми льготами или выплатами. Мошенники убеждают жертв в том, что для получения средств им нужно снять самозапрет. МВД призвало сразу класть трубку в случае подобных разговоров и незамедлительно звонить в полицию.

Функцией самозапрета россияне могут воспользоваться в МФЦ или на портале «Госуслуги» с 1 марта 2025 г. Мера такого запрета по выдаче кредитов была принята для борьбы с мошенничеством.

