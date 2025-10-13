ВОЗ сообщила о резком росте числа устойчивых к антибиотикам инфекций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о тревожном росте устойчивости бактерий к антибиотикам в больницах по всему миру. Каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в 2023 г. оказалась резистентной к лечению. Более 40% антибиотиков потеряли эффективность против распространенных инфекций крови, кишечника, мочевыводящих и половых путей за период с 2018 по 2023 гг., пишет The Guardian.