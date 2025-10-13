ВОЗ сообщила о резком росте числа устойчивых к антибиотикам инфекций
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о тревожном росте устойчивости бактерий к антибиотикам в больницах по всему миру. Каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в 2023 г. оказалась резистентной к лечению. Более 40% антибиотиков потеряли эффективность против распространенных инфекций крови, кишечника, мочевыводящих и половых путей за период с 2018 по 2023 гг., пишет The Guardian.
Проблема наиболее остра в странах с низким и средним уровнем дохода, где до 70% штаммов кишечной палочки и клебсиеллы устойчивы к антибиотикам первого выбора. Устойчивость к критически важным препаратам второго ряда также растет, сужая варианты лечения.
Эксперты предупреждают, что ситуация достигла переломного момента. Число смертей, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам, к 2050 г. может вырасти на 70%. Решение проблемы требует не только разумного использования антибиотиков, но и ускорения разработки новых препаратов, улучшения диагностики и профилактики инфекций, считают в ВОЗ.