Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне

Болдуин опубликовал пост в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , где рассказал, что резко свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с огромным мусоровозом, который его подрезал. По его словам, он разбил белый Range Rover своей жены Хиларии. При этом с ним и его братом все в порядке, подчеркнул актер.