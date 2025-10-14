Газета
Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне

Ведомости

Американские актеры Алек и Стивен Болдуины врезались на машине в дерево на кинофестивале в Хэмптоне. Об этом сообщает TMZ.

Болдуин опубликовал пост в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), где рассказал, что резко свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с огромным мусоровозом, который его подрезал. По его словам, он разбил белый Range Rover своей жены Хиларии. При этом с ним и его братом все в порядке, подчеркнул актер.

21 октября 2021 г. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дэйва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина», и случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Он также ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Позже он был оправдан по делу о непредумышленном убийстве, и с него были сняты все обвинения.

