Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Американские актеры Алек и Стивен Болдуины врезались на машине в дерево на кинофестивале в Хэмптоне. Об этом сообщает TMZ.
21 октября 2021 г. Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дэйва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина», и случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс. Он также ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соуза. Позже он был оправдан по делу о непредумышленном убийстве, и с него были сняты все обвинения.